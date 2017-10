Andrea Damante ha mandato un vaffa contro Daniele Bossari, “colpevole” di aver parlato male della sua fidanzata, Giulia De Lellis.

IL VIDEO DEL VAFFA DI ANDREA DAMANTE A BOSSARI

Il fidanzato della concorrerente del Grande Fratello Vip 2017 se l’è presa per un commento negativo del presentatore sull’influencer, detto tra le mura della casa. Daniele Bossari ha risposto così a una domanda sul suo legame con Giulia De Lellis: «Tutto ciò che è vicino a me è lontano da lei, tutto ciò che è lontano da lei è vicino a me». Andrea Damante, come scrive il sito Bitchy F, ha prontamente risposto su Instagram Stories, con questo video indirizzato a Bossari, in cui citando De Sica lo manda a quel paese, detto però in modo più volgare. Ecco il video, che ha suscitato una forte curiosità su Twitter, con commenti prevalentemente critici nei confronti di Damante.

Foto copertina da Bitchy F