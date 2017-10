Chiara Appendino è indagata per falso

La sindaca di Torino Chiara Appendino indagata dalla Procura di Torino per falso in relazione al bilancio 2016. Il reato nell’ambito dell’inchiesta sull’area ex Westinghouse, per un debito fantasma di 5 milioni di euro verso Ream scomparso dal bilancio 2016. L’indagine che coinvolge anche la prima cittadina eletta lo scorso anno era stata aperta nei mesi scorsi in seguito a un esposto dei capigruppo di opposizione Alberto Morano (lista Morano) e Stefano Lo Russo (Pd). In particolare l’inchiesta, aperta dal pm Marco Gianoglio, riguarda i 5 milioni di euro che il Comune di Torino avrebbe dovuto restituire a Ream, partecipata della Fondazione Crt che nel 2012 aveva acquisito il diritto di prelazione sull’area. La somma non è stata però versata, né iscritta a bilancio ma considerata come un debito fuori bilancio. Una scelta contestata dalle opposizioni in Consiglio comunale.

CHIARA APPENDINO INDAGATA PER FALSO: «PRONTA A COLLABORARE»

Un commento di Chiara Appendino dopo la diffusione della notizia dell’avviso di garanzia a suo carico non si è fatta attendere. «Sono assolutamente serena e pronta a collaborare con la magistratura, certa di aver sempre perseguito con il massimo rigore l’interesse della Città e dei torinesi», ha detto la sindaca di Torino. «Desidero essere ascoltata il prima possibile al fine di chiarire tutti gli aspetti di una vicenda complessa relativa all’individuazione dell’esercizio di bilancio al quale imputare un debito che questa amministrazione mai ha voluto nascondere».

CHIARA APPENDINO INDAGATA, PD: «NOI GARANTISTI»

Tra i primi commenti anche quelli degli avversari come il senatore Pd Stefano Esposito. «Per quanto mi riguarda massimo garantismo anche per lei, noi non siamo grillini», ha affermato il parlamentare Dem. «In più occasioni in Consiglio comunale – ha dichiarato il capogruppo Morano – avevamo avvisato il sindaco e l’assessore al bilancio sulla non corretta contabilizzazione della posta ed evidentemente qualche perplessità vi deve essere se la magistratura ha deciso di notificare l’avviso di garanzia». «Attendiamo che l’indagine della magistratura faccia il suo corso».

CHIARA APPENDINO INDAGATA, LEGA: «ORA AUTOSOSPENSIONE»

Il capogruppo della Lega Nord Fabrizio Ricca, intanto: «Siamo garantisti sempre, ma da chi ha preso voti urlando ‘onestà’ e facendo la campagna elettorale sventolando cappi e manette ci aspettiamo se non le dimissioni almeno un autosospensione da sindaca». «La coerenza prima di tutto»

(Foto di copertina: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO)