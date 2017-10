Con un comunicato dell’ultima ora, in serata, il sito ufficiale del “Grande Fratello Vip” ha annunciato l’uscita di Daniele Bossari dal programma.

“Alle ore 23.15 di domenica 15 ottobre Daniele Bossari ha lasciato momentaneamente la Casa per gravi motivi personali. Grande Fratello, nelle prossime ore, fornirà ulteriori informazioni”

LEGGI ANCHE > LA VERA STORIA DELLO SFRATTO DI NONNA PEPPINA

Non si conoscono finora i dettagli della situazione. Bossari era uno dei vip più stimati dentro la casa del Gf. La sua uscita per motivi personali fa preoccupare non poco i fan. Ma tra il pubblico del Gf c’è anche chi non capisce perché una persona, specialmente davanti a grosse difficoltà, debba lasciare un programma. «Non so cosa sia successo, pero non è giusto, allora potrebbe farlo chiunque. Il regolamento dice che non si deve abbandonare la casa» e ancora «questo è il Gf dove i protetti fanno quello che vogliono».

Molti ipotizzano per l’addio alla Casa un lutto. In queste ore è infatti scomparso Franco Tuzio, meglio noto come Frank o Franchino, uno dei manager più stimati del mondo televisivo italiano, titolare dell’agenzia Notoria. È scomparso sabato 14 ottobre a soli 63 anni per colpa di una leucemia mieloide acuta. Il motivo dell’uscita di Daniele Bossari non è ancora stato reso noto, ma potrebbe esser legato alla scomparsa di Frank, suo amico e agente. I funerali di Tuzio si terranno infatti martedì 17 ottobre alle 14.30, alla Chiesa santo Stefano in piazza della Chiesa, a Segrate.