L’argomento è spesso tabù, ma in questi ultimi giorni se ne parla sempre più spesso. Il tema in questione riguarda i figli dei sacerdoti, una vera e propria «minoranza clandestina», vista spesso di cattivo occhio e come frutto del peccato. Un’inchiesta del Quotidiano Nazionale getta luce sul fenomeno all’interno del nostro Paese. Qualche mese fa, il team Spotlight del Boston Globe aveva avviato un ciclo di articoli sul tema a livello internazionale.

FIGLI PRETI, I NUMERI DI COPING INTERNATIONAL

I numeri sono quasi da capogiro: secondo le stime dell’associazione Coping International – che offre assistenza proprio ai figli dei sacerdoti – si parla di 40mila preti nelle chiese cattoliche di rito romano (su 400mila) che violano il dovere della castità e, di questi, circa 4000 hanno un bambino nato da una relazione con una donna.

Una stima al ribasso, secondo un personaggio che conosce bene l’argomento. Sante Sguotti, 51 anni, era un parroco che operava nella provincia di Padova. Si innamorò di una donna, ebbe un figlio da lei, lasciò l’abito talare. Ora, ridotto allo stato laicale, è marito e padre a tempo pieno: «In Italia, il 40% dei sacerdoti ha un figlio. Tutti lo sanno, ma nessuno lo dice». Insomma, i numeri snocciolati da Sguotti, soltanto per il nostro Paese, sarebbero decisamente più alti, rispetto a quelli del report di Coping International.

FIGLI PRETI, LA TESTIMONIANZA DELL’EX SACERDOTE ORA PAPÀ

Forse si esagera, ma il problema c’è e – effettivamente – non se ne parla. «Un sacerdote – ha spiegato Sguotti al QN – può essere un buon padre di famiglia e un ottimo ministro di culto. Suggerisco un esperimento a Papa Francesco: che provi ad affidare le parrocchie ‘abbandonate’ a ex sacerdoti ridotti allo stato laicale. Poi, analizzeremo insieme i risultati». In passato, il pontefice aveva fatto delle aperture in proposito (ma si era trattato di piccoli spiragli). Le inchieste giornalistiche su questo tema lo spingeranno a osare di più?