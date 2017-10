Le Iene, Alba Parietti incontra il suo hater. E poi lo abbraccia

Alba Parietti incontra Lucio, un suo hater di 54 anni, e gli legge tutti gli insulti che lui le ha inviato su Facebook. L’ammiratore-odiatore chiede scusa alla showgirl. E alla fine i due si abbracciano. Sono le scene andate in onda ieri sera su Italiauno alle Iene in un servizio firmato da Mary Sarnataro, impegnata già dalla scorsa stagione ad organizzare incontri tra donne famose, attrici, cantanti, conduttrici, e chi le rivolge frasi offensive sui social network.

ALBA PARIETTI ALLE IENE INCONTRA IL SUO HATER, LO RIMPROVERA POI LO ABBRACCIA

Lucio, appassionato di canto, è finito nella trappola delle Iene con l’invito ad una finta selezione canora per una trasmissione. All’interno della sala si è presentata la Parietti, presunta presentatrice, che, leggendo il testo di una canzone, ha invitato l’hater a cantare i suoi insulti: «Manchi solo tu, campionessa di uccelli del Pd, ma questa putt… da quattro soldi parla pure… In questa Italia di m… si parla solo con la f… e non con il cervello ma questa è proprio lo scarto dello scarto delle prostitute». Lucio, che aveva salutato la Parietti facendole i complimenti, è rimasto ovviamente sorpreso scoprendo il vero motivo dell’incontro. «Era un momento di rabbia», ha detto provando a giustificare le sue parole. «Chiedo scusa, ma io ce l’ho con chi non aiuta gli italiani», ha aggiunto. «Nei momenti di rabbia si dicono tante cose perché ci sono tanti italiani che hanno bisogno, non sono un pirla». «Nemmeno io – è stata la replica della Parietti che continuava a leggere le offese ricevute – sono una pipparola di m… che va a scop… e pippare e l’unica cosa che ha fatto nella sua esistenza è la tr… schifosa». «Sono così per la rabbia», ripete Lucio. «Sono invalido al 70% e non mi danno un centesimo e vedo che aiutano i neri», dice. «Te la prendi con dei poveracci che non sanno come mangiare», la risposta. Alla fine il tono del confronto cambia. Alba Parietti e il suo hater cantano insieme la canzone ‘Meraviglioso’ di Domenico Modugno. Poi si lasciano andare in un abbraccio.

(Immagini da video de Le Iene)