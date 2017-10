La Lombardi ha vinto le regionarie del Lazio (per meno di 350 voti)

Roberta Lombardi ha vinto le regionarie del Lazio: sarà lei la candidata del M5S che l’anno prossimo sfiderà il presidente uscente Nicola Zingaretti e, probabilmente, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, il più quotato per guidare la coalizione di centro destra alle prossime regionali. Ad annunciare la vittoria della deputata grillina è stato dal palco di Marino, vicino Roma, Davide Casaleggio, ma alla convention laziale ci sono anche Grillo e Di Battista, con compagna e figlio neonato in braccio.

.@robertalombardi è la candidata Presidente alla Regione Lazio per il @Mov5Stelle pic.twitter.com/6VqWKLChal — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) 14 ottobre 2017

LA LOMBARDI HA VINTO LE REGIONARIE DEL LAZIO, DAVANTI A BARILLARI E VALENTINA CORRADO

La Lombardi ha vinto le regionarie del Lazio, ma – anche se appariva quasi scontata – la sua non è stata affatto una vittoria schiacciante: dei 6.511 votanti sulla piattaforma Rousseau, a scegliere la deputata grillina della prima ora sono stati in 2.952, contro i 2.605 consensi ottenuti dal consigliere regionale Davide Barillari, dietro la Lombardi di appena 347 voti. Terza Valentina Corrado, con 954 preferenze.

«Siamo una squadra, ognuno nelle sue istituzioni. Siamo tutti in campo», ha commentato la Lombardi dal palco di Marino. Accanto a lei solo saliti i consiglieri regionali e i sindaci laziali del Movimento 5 Stelle. Ovviamente anche Virginia Raggi, la storica rivale della neo candidata alla presidenza. Sembra che dietro le quinte tra le due ci fosse un po’ di gelo e ci ha pensato Grillo, sul palco, a scioglierlo, obbligandole a un lungo abbraccio in favore di telecamere.

LA LOMBARDI HA VINTO LE REGIONARIE DEL LAZIO, L’ABBRACCIO CON LA STORICA RIVALE VIRGINIA RAGGI

L’astio tra le due grilline romane è ben noto: fu la Lombardi – nel pieno della bufera che investì il Campidoglio nei mesi successivi alla vittoria della Raggi – a definire l’ex braccio destro della sindaca Raffaele Marra «il virus che ha infettato il Movimento». E poco tempo fa, quando la Lombardi annunciò la sua corsa alla Regione Lazio, la Raggi commentò gelida: «Una candidatura come tante». La replica non si è fatta attendere molto: «Tutti siamo necessari e nessuno indispensabile».

LA LOMBARDI HA VINTO LE REGIONARIE DEL LAZIO: «CI ASPETTA UNA BATTAGLIA IMPORTANTE E ALLA NOSTRA PORTATA»

La Lombardi ha vinto le regionarie del Lazio e la campagna per sfilare a Zingaretti la rielezione è cominciata: «Ci aspetta una battaglia importante, che è alla nostra portata, per riprenderci la nostra Regione», ha detto la pentastallata prima di scagliarsi contro l’amministrazione attuale. «Abbiamo una pesantissima eredità dei partiti, la pessima amministrazione di Zingaretti e il lascito disastroso del centrodestra di Polverini e Storace». «Con l’M5s in Regione – conclude – le mafie non avranno respiro, noi saremo un baluardo».

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO