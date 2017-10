La maestra di Corleone che picchiava i bambini è stata sospesa per un anno

È stata sospesa per un anno la maestra di una scuola materna di Corleone, in provincia di Palermo, arrestata lo scorso mese di marzo con l’accusa di aver maltrattato e picchiato i suoi piccoli alunni durante le ore di lezione. Alla docente, 54 anni, è stata notificata una sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio per 12 mesi da tutte le attività. Le indagini a suo carico, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, furono avviate dopo la denuncia della mamma di un bambino che aveva riferito di essere stato vittima di maltrattamenti.

MAESTRA DI ASILO DI CORLEONE PICCHIAVA BAMBINI: SOSPESA PER UN ANNO

I militari installarono le telecamere in classe e videro in diretta quanto succedeva nelle ore di lezione. Per i bambini era un vero e proprio inferno. La maestra ricorreva abitualmente a punizioni fisiche. Secondo l’accusa anche i giocattoli fatti cadere a terra erano una scusa per maltrattare gli alunni. Dalle immagini emergevano schiaffi alla nuca, percosse ripetute, urla e rimproveri, che avevano luogo sempre quando l’insegnante rimaneva sola con gli allievi. A marzo poi l’intervento dei carabinieri di Corleone, dopo l’ennesimo episodio di violenza, con l’allontanamento della maestra dall’aula. Su ordine del giudice fu arrestata e portata ai domiciliari. La sezione per il riesame del Tribunale penale di Palermo ha accolto il ricorso della Procura applicando la misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici, con interdizione dalle attività connesse con l’incarico di maestra per la durata di 12 mesi, con provvedimento divenuto definitivo dopo la pronuncia della Corte di Cassazione.

(Foto da archivio Ansa)