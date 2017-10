Di Battista ha avuto un dialogo concitato con la giornalista dell’Unità Claudia Fusani, mentre era intervistato da un collega del Corriere della Sera. Il deputato M5S è stato contestato in una sua affermazione dalla giornalista durante l’intervista, e Di Battista allora si è rivolto a lei per chiederle onestà intellettuale. Claudia Fusani gli ha detto di abbassare le mani, visto che le aveva alzate, gesticolando in modo piuttosto veemente, suscitando una replica piccata del deputato M5S.

IL VIDEO DI DI BATTISTA CONTRO CLAUDIA FUSANI

Di Battista ha prima rimarcato come la giornalista non avesse argomenti, per poi chiederle di restuire i soldi dell’Unità. Il parlamentare dei 5 Stelle si riferiva ai soldi del finanziamento pubblico che negli anni scorsi erano stati indirizzati alla testata, insieme a molte altre. Il concitato dibattito è stato catturato da Corriere.it, che l’ha proposto sul sito, ed è stato ripreso da molti gruppi Facebook vicini al M5S. Di Battista era fuori dalla Camera dei Deputati durante le fasi concitate legate all’approvazione della nuova legge elettorale.