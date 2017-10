«Tra poco partirò per la mia tanto sognata ‘vacanza’». Così scrisse prima di morire in Svizzera, ma Cappato rischia 12 anni di carcere

Una battaglia portata avanti per far sì che l’eutanasia diventi legale anche in Italia, il rischio di trascorrere in carcere 12 anni della sua vita. Marco Cappato, il politico radicale che ha accompagnato Dj Fabo a morire in Svizzera e che si è autodenunciato al ritorno in Italia, ha pubblicato un libro – dal titolo «Credere, (dis)obbedire, combattere – Come liberarci dalle proibizioni migliorando la nostra vita» – in cui racconta questa e altre battaglie sull’eutanasia e non solo.

LETTERA MALATO TERMINALE, LE PAROLE PRIMA DELL’ULTIMO VIAGGIO IN SVIZZERA

In modo particolare, ci ha colpito una lettera – ancora inedita – scritta da un malato di sclerosi multipla che ha deciso di intraprendere il suo ultimo viaggio verso la Svizzera, dove è deceduto il 13 aprile 2017. In seguito a questa azione, Marco Cappato è stato iscritto nel registro degli indagati, insieme a Mina Welby, e ora rischia 12 anni di carcere. Vi proponiamo il documento in anteprima: