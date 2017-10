Belén Rodriguez ha fatto una gaffe sulla bellezza delle donne italiane durante la sua partecipazione a Chi ha incastrato Peter Pan? La modella e soubrette argentina si è sottoposta alle domande dei bambini durante la trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Uno dei piccoli ha chiesto a Belén come mai lei lavori nella TV italiana e non in quella del suo Paese. La risposta è stata piuttosto contorta, tanto da esser sembrata offensiva per le donne italiane allo stesso Bonolis, costretto subito a precisare. Belén Rodriguez ha infatti detto: «Lavoro in Italia perchè in Argentina ci sono già troppe belle donne». Il conduttore di Chi ha incastrato Peter Pan? ha rimarcato come anche in Italia ci siano donne bellissime, tradendo un evidente imbarazzo.

IL VIDEO DELLA GAFFE DI BELÈN RODRIGUEZ A CHI HA INCASTRATO PETER PAN?

Anche Belén Rodriguez si è resa conto di come la sua risposta potesse esser equivocata, spiegando il concetto che avrebbe voluto esprimere. «In Argentina sarei stata scontata, son tutte bellezze mediterranee, mentre in Italia ho sempre apprezzato la Bellucci», come si nota nel video sul sito di Mediaset. Sulla pagina Facebook della showgirl argentina si sono scatenati moltissimi commenti, prevalentemtente di critica, altri invece di difesa, sotto il post che annunciava la sua partecipazione a Chi ha incastrato Peter Pan?. «Belen tutto quello che vuoi ma hai toppato..lo credo che non lo pensavi altrimenti non l’avresti detto! Dovevi e potevi stare un attimo più attenta a ciò che hai detto..spero ti rifarai la prox volta! Ovviamente la bellezza è anche italiana e tu lo sai bene non solo argentina», ha scritto una commentatrice, mentre altri hanno rimproverato la showgirl per aver rimosso i commenti più critici.« Complimenti per aver tolto più della metà dei commenti,ovviamente tutti quelli con critica..alla faccia della libertà di parola!! Adesso cancella anche questo..meschino/a che non sei altro». Moltissime anche le difese, come questa. «Alla faccia di tutte le invidiose ma non x quello che fai ma X vorrebbero essere come te X chi ti critica se apri le foto sono dei sgorbi e allora ecco da dove viene linvidia grande belen».