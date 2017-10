L’azienda farmaceutica Merck investe 35 milioni di euro in Puglia

Merck ha annunciato un nuovo investimento di circa 35 milioni di euro destinato al suo sito di produzione di Modugno-Bari, per una nuova linea di medicinali. L’annuncio è stato dato oggi, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, nel corso delle celebrazioni per i 25 anni dello stabilimento pugliese. La nuova linea di produzione consentirà il riempimento di farmaci iniettabili sotto isolatore e sarà equipaggiata di sistemi innovativi capaci di automatizzare completamente il processo.

«Il sito di Bari ha un’importanza fondamentale nell’area di business dell’Healtcare», ha dichiarato Stefan Oschmann, Chairman of the Executive Board e Ceo di Merck. «La nostra sfida è quella di incrementare la produzione. Con questo investimento contribuiremo a coprire il fabbisogno di farmaci che migliorano la vita di tantissima gente in tutto il mondo».

(fonte foto e articolo in collaborazione con Adnkronos)