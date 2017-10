E alla fine, come promesso, a Enrico Mentana è arrivata la querela del sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, quello che il mese scorso aveva commentato su Facebook la notizia dell’arresto di uno degli stupratori di Rimini con una battuta offensiva e sessista sulla presidente della Camera: «Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini magari gli mette il sorriso…».

Una battuta a cui il direttore del Tg La7, ormai celebre per i suoi commenti su Facebook, non ha saputo non reagire. «Cosa ne pensate?», chiedeva Camiciottoli alla fine del suo post, forse cercando consenso con quella pessima battuta. «Che sei un cretino, anche se fai il sindaco», rispondeva Mentana.



Pochi giorni dopo l’annuncio della querela del sindaco di Pontinvrea: «Ho provveduto a querelare il direttore perché come giornalista doveva limitarsi a riportare la notizia evitando un commento del tutto fuori luogo e non consono alla posizione che ricopre», aveva scritto in una nota il primo cittadino leghista, che nel frattempo – a causa della sua frase sulla Boldrini – si è dovuto dimettere dal ruolo nell’Anci di coordinatore dei Piccoli Comuni della Liguria.

A MENTANA LA NOTIFICA DELLA QUERELA DEL SINDACO DI PONTINVREA

Oggi è lo stesso Mentana a far sapere, sempre su Facebook, di aver ricevuto la querela del sindaco di Pontinvrea: «Nelle scorse ore mi è arrivata la notifica dell’azione penale che segue la denuncia nei miei confronti fatta dal sindaco di Pontinvrea. Ricordate? È quel signore che al tempo degli arresti per gli stupri di Rimini scrisse testualmente, qui su Facebook: “Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini magari gli mette il sorriso… …che ne pensate?” Sarà la giustizia a stabilire se si può dare del cretino a chi pensa e scrive una frase così immonda. Era comunque un eufemismo, e mi scuso coi cretini per l’accostamento», conclude il direttore del Tg La7, non risparmiando anche in questo caso una battuta.