Il padre di Di Battista contro il generale Pappalardo | VIDEO

Vittorio Di Battista, padre del deputato ed esponente di primo piano del Movimento 5 Stelle Alessandro, si avvicina in piazza al palco dei Forconi e si scaglia contro il generale Antonio Pappalardo, per vendicare i fischi ricevuti il giorno prima dal figlio. È quanto accaduto ieri davanti Palazzo di Montecitorio. La singolare scena è stata immortalata in video da un reporter dall’agenzia di stampa Dire.

VITTORIO DI BATTISTA IN PIAZZA CONTRO IL GENERALE DEI FORCONI PAPPALARDO

Tutto è cominciato mercoledì 10 ottobre, quando Alessandro Di Battista in piazza Montecitorio, per errore, pensando di trovarsi di fronte a una platea di sostenitori del M5S, improvvisa un comizio contro il governo davanti ai rivoluzionari del Movimento di Liberazione Italiano capeggiati dal generale Pappalardo. Il deputato pentastellato viene duramente contestato e fischiato. Qualcuno gli mostra il dito medio. Un affronto che non piace per nulla a papà Vittorio, che il giorno dopo (in occasione de lavori alla Camera per l’approvazione della nuova legge elettorale, quando i due movimenti si sono incontrati) trova l’occasione e il modo di vendicarsi. Come ricostruito dalla Dire la piazza grillina ieri aveva catturato l’attenzione di tutti. E Pappalardo doveva trovare un escamotage per riconquistare il pubblico. A sorpresa sale sul palco e dà la notizia falsa dell’arresto di Ettore Rosato, promotore della nuova riforma del voto. Vittorio Di Battista lascia le fila del Movimento 5 Stelle e si avvicina ai rivali e si scaglia contro il generale. A fermare la sua ‘aggressione’ l’intervento di più militanti.

(Immagine da video dell’agenzia di stampa Dire)