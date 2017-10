L’odissea dei tifosi del Napoli in trasferta a Manchester: «Per un biglietto abbiamo firmato contratti da commercialista»

Pensi di andare a vedere una semplice partita di calcio e invece ti ritrovi a dover far fronte ad attese snervanti, a code, a documenti e pratiche burocratiche che non si vedono nemmeno in un ufficio di un commercialista. È questa la sensazione che hanno avuto i 3000 tifosi del Napoli che sono riusciti a ottenere un biglietto per la trasferta di Champions League a Manchester, in vista del match contro il City.

BIGLIETTI CHAMPIONS NAPOLI, L’ODISSEA DEI TIFOSI

Una procedura complessa, percepita come una vera e propria odissea. Il tutto ha inizio con la prenotazione online del tagliando, presso il rivenditore autorizzato listicket.it. La vendita è stata realizzata in più step, ognuno dei quali ha previsto l’immissione sul mercato di un numero limitato di biglietti. Insomma, i tifosi del Napoli hanno avuto a disposizione più tentativi per poter acquistare il tanto sospirato ticket. Peccato, però, che ognuna di queste sessioni si aprisse e si chiudesse in tempi estremamente ridotti: bisognava avere una velocità di digitare i propri dati personali fuori dal comune per riuscire a terminare la procedura nei tempi utili. Il risultato è stato quello che molti tifosi, che aspettavano con ansia l’apertura della sessione, si sono ritrovati senza biglietto a causa di una connessione troppo lenta o del sovraffollamento del server.

BIGLIETTI CHAMPIONS NAPOLI, LE PRATICHE BUROCRATICHE

I fortunati vincitori di quella che è sembrata una vera e propria lotteria, in ogni caso, hanno registrato altri disagi. Innanzitutto, hanno dovuto firmare un modulo all’interno del quale la Società Sportiva Calcio Napoli spiegava di non avere responsabilità nella stampa della ricevuta, di non aver alcun ruolo sia nella definizione del costo del biglietto, sia nella procedura di vendita del ticket, sia nell’organizzazione del match. Segue l’informativa sull’utilizzo dei dati personali e sulle disposizioni per gli eventuali intoppi che riguardano la pubblica sicurezza.

BIGLIETTI CHAMPIONS NAPOLI, LE CODE INFINITE

Finita qui? Nient’affatto. I botteghini dello Stadio San Paolo preposti alla stampa dei biglietti (operazione indispensabile per poter seguire il match di Manchester) sono soltanto due, il numero 3 e il numero 5. Il tutto per un afflusso di 3000 persone. Facile, dunque, prevedere le lunghe file e i lunghi tempi d’attesa, tra l’altro in una giornata lavorativa come quella odierna. Insomma, siamo sicuri che quella di Manchester sia solo una partita di calcio?