Forza Nuova ha confermato la marcia su Roma del 28 ottobre. L’evento si chiama marcia dei patrioti, ed è stato convocato nell’annniversario della marcia su Roma che portò Benito Mussolini alla presa del potere. La rievocazione fascista è fin troppo evidente, e le autorità avevano già espresso come una simile manifestazione non si possa tenere. Forza Nuova ha però diffuso una comunicazione ai suoi aderenti sul profilo Facebook ufficiale, fornendo le informazioni logistiche su luogo e orari della cosiddetta marcia dei patrioti.

«Comunicazione – luogo concentramento: Palalottomatica (EUR), piazzale Pier Luigi Nervi, fermata metro B “EUR Palasport”Si richiede a tutte le sezioni forzanoviste di giungere nel luogo indicato alle ore 14, il concentramento per tutti è fissato nello stesso luogo alle ore 15; il corteo, come già annunciato, partirà alle ore 16». Il luogo scelto ha una evidente connotazione di rievocazione fascista. L’Eur è un quartiere di Roma progettato per ospitare l’espozione universale del 1942 che avrebbe dovuto fornire al regime un’occasione di celebrazione mondiale sui successi del fascismo in occasione del ventesimo anniversario della marcia su Roma. A settantacinque anni dall’evento che portò all’instaurazione della dittatura in Italia Forza Nuova decide di provocare convocando una marcia dei patrioti, dissimulando in minima parte il messaggio neofascista.

L’ANPI come diversi esponenti politici hanno denunciato la rievocazione della marcia su Roma fatta dal partito di Roberto Fiore, chiedendo di vietarla. La questura di Roma ha fatto sapere attraverso il Corriere della Sera come la manifestazione non sia autorizzata. Forza Nuova è oscurata in questi mesi dall’esplosione, mediatica ed elettorale, di CasaPound, e sta tentando di acquisire visibilità per recuperare consensi nell’estremismo di destra, anche in vista delle imminenti elezioni politiche. In passato Forza Nuova aveva collaborato con formazioni di centrodestra quali Alternativa Sociale di Alessandra Mussoli e coalizioni locali di partiti dell’allora Casa della Libertà.