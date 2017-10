Chi l’ha visto e il significato di “WTF XD”

Ieri i telespettatori di Chi l’ha visto non sono riusciti a trattenere qualche sorriso mentre la squadra di Federica Sciarelli poneva questo dubbio:

Quello che vedete sopra è il diario di Rosa Di Domenico, la 15enne di Sant’Antimo scomparsa ormai da 4 mesi. Rosa probabilmente si è allontanata per seguire un ragazzo pakistano, Alì Qasib, di 28 anni che lei frequentava contro il volere dei suoi genitori. I suoi genitori sono, giustamente, molto preoccupati e chiedono sia a Rosa e a chiunque fosse stato in contatto con lei o il ragazzo una mano per riavere indietro la loro piccola.

Chi l’ha visto si chiede cosa siano quei simboli su quel diario. In realtà WTF indica stupore, una sorta di “cosa diavolo” o “ma cosa”. XD è invece una emoticon stilizzata: sarebbe la faccina che sorride e strizza gli occhi. La frase quindi indica una certa ilarità, probabilmente condivisa con qualcuno che poteva leggere quei simboli, perché magari era scortese pronunciare quella derisione a voce alta. In redazione però non hanno ben recepito questo linguaggio decisamente internettiano. E hanno preso quel WTF come se fosse stato un geroglifico egizio.

XD non vuole dire PER DI. è una faccina che ride

X sono gli occhi D la bocca — Steph (@PainsAnatomy) 11 ottobre 2017

XD= Chi è D? Ma non c’è un cristo di under 40 in redazione? #chilhavisto — Mara (@maru_maruz) 11 ottobre 2017

Sto chiamando in redazione per dire cosa significa WTF #chilhavisto pic.twitter.com/36poauzqjy — Luca (@IlGiosu) 11 ottobre 2017

Battute social a parte ricordiamo che chiunque avesse notizie di Rosa può contattare le forze dell’ordine di Sant’Antimo oppure la famiglia al numero 3283194671.