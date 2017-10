Miriam Leone, Ilaria D’Amico e Sabrina Ferilli co-conduttrici di Sanremo 2018?

Il numero di Chi in edicola oggi svela i nomi delle possibili co-conduttrici di Sanremo 2018, che accompagneranno sul palco dell’Ariston Claudio Baglioni, direttore artistico della prossima edizione del Festival della canzone italiana. “Una di queste, si sa per certo, sarà la bella Miriam Leone, ex Miss Italia, oggi affermata conduttrice tv e attrice”, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Per Chi è altrettanto certo che le co-conduttrici di Sanremo 2018 saranno tre e che anche gli altri due nomi provengano dal mondo della tv e dello spettacolo. I rumors parlano di Sabrina Ferilli e di Ilaria D’Amico. Per nessuna delle due sarebbe la prima volta sul palco dell’Ariston: l’attrice è stata co-conduttrice nell’edizione del 1996, accanto a Pippo Baudo e Valeria Mazza. La giornalista di Sky Sport, invece, è stata ospite a Sanremo 2013. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni, non ancora confermate.

MIRIAM LEONE TRA LE CO-CONDUTTRICI DI SANREMO 2018 SECONDO CHI

Il nome più accreditato tra quello delle papabili co-conduttrici di Sanremo 2018 è quello di Miriam Leone: lo si è fatto anche l’anno scorso. I rumors fino all’ultimo volevano sul palco dell’Artiston ad affiancare Carlo Conti l’ex Miss Italia insieme alla fashion blogger Chiara Ferragni. Le due, però, hanno probabilmente declinato l’invito e a fare da spalla al direttore artistico è stata poi Maria De Filippi. Una scelta azzeccatissima e premiata dagli ascolti.

Solo indiscrezioni sulle co-conduttrici di Sanremo 2018, di cui le uniche cose certa sono il nome del direttore artistico, Claudio Baglioni, e le date. Il Festival della canzone italiana andrà in onda in diretta su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio. I nomi dei campioni in gara verranno svelati sempre in diretta televisiva a dicembre e nei prossimi mesi si saprà qualcosa di più anche sulle nuove proposte e sugli ospiti dell’edizione. Pare che Baglioni abbia già contattato tre vecchi amici: Gianni Morandi, Renato Zero e Francesco De Gregori.

Foto copertina: ANSA / ETTORE FERRARI