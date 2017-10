Daniele Luttazzi assolto dall’accusa di evasione fiscale

Nel 2014, quando si diffuse la notizia che Daniele Luttazzi era indagato per una evasione fiscale da 140mila euro, il comico subì un vero e proprio attacco da parte della stampa. Diversi titoloni a nove colonne sottolineavano il brutto momento vissuto dal comico che, qualche anno prima, era stato colpito – insieme a Enzo Biagi e Michele Santoro – dal cosiddetto editto bulgaro di Silvio Berlusconi e dalla conseguente cacciata da ogni programma Rai.

DANIELE LUTTAZZI ASSOLTO

Ora, il comico – dopo la notizia dell’assoluzione da ogni accusa – chiede dal suo blog che i giornali riservino lo stesso spazio a quest’ultimo aggiornamento circa la sua vicenda. Luttazzi, infatti, non ha commesso il fatto e i suoi legali Andrea Parlatore e Federico Calzolai hanno precisato che il giudice del Tribunale di Civitavecchia, Francesco Filocamo ha ordinato l’immediata restituzione a Luttazzi delle somme che giacevano sul suo conto corrente, di cui non poteva più disporre.

DANIELE LUTTAZZI ASSOLTO, LA SUA REAZIONE SUL BLOG

«Tre anni fa – ha scritto Luttazzi sul suo blog -, certi media diedero grande risalto alla notizia che ero indagato per evasione fiscale. Sono convinto che ora daranno lo stesso, enorme risalto alla notizia che sono stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste». Secondo l’accusa, la società Kassner (che faceva capo al comico) aveva evaso il fisco per 140mila euro, ma Luttazzi si era immediatamente difeso, sostenendo invece che le tasse erano state regolarmente pagate nel 2007.

Un riscatto, quindi, per il comico di Sant’Arcangelo di Romagna che potrà quindi consumare la propria «vendetta» nei confronti di chi aveva approfittato della notizia delle indagini per gettare fango sulla sua attività e per proporlo agli occhi dell’opinione pubblica come un vero e proprio bersaglio di falso moralismo contro cui scagliarsi.