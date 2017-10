Allarme botulino nelle cime di rapa in vasetto prodotte in Salento

Allarme botulino nelle cime di rapa: a diramarlo è il ministero della Salute, che invita a non acquistare e a non consumare, se le si avesse già in casa, i barattoli di cime di rapa al naturale “Gusto del Salento” prodotte dalla società cooperativa agricola Natura a.r.l. che si trova nella zona industriale di Casarano.

ALLARME BOTULINO NELLE CIME DI RAPA: IL MINISTERO RICHIAMA I BARATTOLI DEL MARCHIO “GUSTO SALENTO”

È stata la stessa azienda produttrice a lanciare l’allarme botulino nelle cime di rapa messe in vendita. Il pericolo riguarda alcuni barattoli da 400 grammi del Tronco A Lotto 27. Dopo la segnalazione della cooperativa, il ministero ha diramato una nota, affinché la merce potesse essere ritirata dal mercato e restitu. Chi l’avesse già acquistata, può riportarla al supermercato. Nel modello di richiamo pubblicato sul sito del ministero si legge che il dispositivo è stato attivato per un “caso confermato di botulismo alimentare a seguito di consumo di cime di rape “al naturale”.

UN CASO DI INTOSSICAZIONE DIETRO L’ALLARME BOTULINO NELLE CIME DI RAPA

Secondo il quotidiano online LeccePrima, infatti, l’allarme botulino nelle cime di rapa sarebbe scoppiato dopo che un uomo, residente nel Nord Italia, ha accusato i classici sintomi dell’intossicazione alimentare. Qualche giorno fa, rientrato in città dopo alcuni giorni in Salento, l’uomo si sarebbe sentito male, sarebbe stato ricoverato e starebbe già meglio, secondo il sito d’informazione. Sembra che siano state le cime di rapa “al naturale” a marchio “Gusto Salento” a provocargli l’intossicazione ed è per questo che il ministero ne ha ordinato il ritiro in via precauzionale.

L’intossicazione da botulino è molto grave: può avere conseguenze serie e persino letali. Per questo – come ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – è bene non sottovalutare l’allarme botulino nelle cime di rapa lanciato dal ministero della Salute.