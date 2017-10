Ikea lancia la linea di mobili per cani e gatti

C’è una cuccia dal design accattivante, una lettiera colorata, un lettino con tanto di materassino. E poi ciotole, guinzagli e giochini. Ikea diventa pet-friendly e lancia la nuova linea di mobili per animali domestici. C’è tutto per il vostro cane e per il vostro gatto, per rendere più confortevole il loro riposo o più piacevole il loro pasto.

IKEA ANIMALI, LA LINEA LURVIG

La linea di prodotti per gli animali domestici si chiamerà – non a caso – Lurvig, che in svedese significa «peloso». Per ora, questa novità sarà disponibile esclusivamente nei negozi di Stati Uniti, Canada, Francia e Giappone. Gli amici italiani a quattro zampe, quindi, dovranno aspettare ancora un po’: i prodotti per cani e gatti saranno a disposizione a partire dal mese di marzo 2018.

IKEA ANIMALI, COSA C’È NEL CATALOGO

I prezzi non sono proprio irresistibili, in base al catalogo statunitense: si va dai 79 centesimi di una semplicissima ciotola bianca per il cibo, fino a 54,98 dollari di una irresistibile cuccia per gatti sopraelevata da tre gambe di legno. Tra i prodotti più innovativi c’è senz’altro il dispenser per acqua, mentre tra quelli più utili (ed economici) c’è anche un comodo kit per i bisogni degli animali.

Come al solito, quindi, il colosso di mobili svedesi si distingue per originalità e per la bontà della ricerca delle soluzioni. Si viaggia sempre su quella linea sottile che passa dal marketing alla campagna ambientalista ed ecologista, un vero e proprio punto di forza di Ikea. Che, da oggi in poi, oltre a offrire soluzioni di arredamento di tendenza a prezzi contenuti e prodotti alimentari di qualità, sarà anche il negozio di mobili più amato dagli animali.