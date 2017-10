Fabrizio Frizzi ha ingaggiato una lotta contro il suo profilo fake su Instagram. Il conduttore TV denuncia come il primo fake sia stato rimosso – si chiamava fabriziofrizzireal – dal social media, ma su Instagram sia ancora presente un un profilo finto che si chiama fabriziofrizzii. Il profilo fake ha ben 31 mila follower, e pubblica foto relative alla vita privata del conduttore, commenta al posto suo e diffonde informazioni false sulla sua vita privata. Su Facebook Fabrizio Frizzi ha scritto come la situazione sia per lui intollerabile, vista una così grave invasione della privacy. «Mi dispiace dover scrivere di questo ma sono costretto dall’evolvere dei fatti… Esiste un profilo fake di Instagram che fino a pochi giorni fa si chiamava sfrontatamente fabriziofrizzireal e che ora ha cercato di dissimularsi in un apparentemente meno colpevole Fabrizio Frizzii che si sostituisce a me non solo nei commenti delle foto ma anche nel contattare privatamente i miei amici. Ho fatto regolare denuncia ma non è successo niente. Ieri hanno superato ogni limite di decenza mettendo una foto mia con mia figlia (l’unica che ho messo su Twitter quando era nata, 2013) e scrivendo a nome mio un folle pensiero a un ipotetico figlio maschio appena nato. Una truffa sgradevole in cui però purtroppo stanno cadendo molti, persino giornalisti. E mentre agisco per bloccarlo definitivamente, da qui informo chi sta attento a queste cose».

La denuncia di Fabrizio Frizzi è ampiamente giustificata, considerando il carattere truffaldino di un profilo che diffonde in maniera sistematica informazioni sulla vita privata di una persona. Il profilo Fabrizio Frizzii ora si dissimula attraverso la dicitura di fan page, ma agisce esattamente come il precedente nel far credere che sia collegato al conduttore TV dell’Eredità, con tanto di aggiornamenti su attività televisive, vacanze e tutto quello che si potrebbe aspettare da un account social di un personsaggio televisivo.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO