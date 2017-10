GF Vip: la valanga di commenti omofobi sul bacio tra Belen e Ilary

«Basta però con questi baci baci baci perché non lo spiegate voi in prima serata a bimbi di 3 anni perché si baciano». Molti non hanno apprezzato il bacio in diretta tra Ilary e Belen, Malgioglio e Flaherty. Un momento ironico per sdrammatizzare sulle frasi, spesso omofobe, pronunciate da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip.

Ecco alcuni commenti che spuntano sotto al video Mediaset postato sui social, ripresi anche da Bitchyf.

Ho trovato Signorini di una violenza inaudita. Ma cavolo potrò scegliere chi baciare, cosa devo dimostrare a baciare una donna. A me fa già senso un uomo che non mi piace figuriamoci una donna. Si sta passando all’estremo opposto. Una novella eterofobia

(Francesca) Tutta questa prococazione .questo ostentare l’orientamento sessuale….ma andate con chi volete, maschi, femmine, femmine e femmine. maschi e maschi ma fatelo a casa vostra eccheccacchio …esibizionisti del cavolo (Rosa)

C’è chi si chiede se Totti sia d’accordo. E sopratutto prende il Gf Vip come programma pedagogico.

Questo ostentare pro omofobia è solo ridicolo!!!!!!!! Praticamente stanno insegnando ai bambini che devono baciare quelli dello stesso sesso e basta!!!! Ridicoli!!!!!!!! Questo ostentare sembra non voler rispettare la libertà di pensiero, dobbiamo seguire solo la regola Malgioglio, Signorini, Cecchi Paone etc. Etc…..ma stiamo scherzando??????????? Queste due poi hanno perso il lume della ragione!!!!! I soldi assai cosa fanno???? Er pupone è d’ accordo??????????? (Giusy)

guarda la gallery: