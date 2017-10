Chiara Ferragni ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia per la polemica, in realtà smentita dalla influencer, con i suoi condomini. Secondo un articolo di Chi i vicini di casa di Fedez e Chiara Ferragni, che vivono a Citylife, uno dei nuovi quartieri di Milano, sarebbero infastiditi dalla presenza della cagnolina Matilda nell’appartamento del cantante.

IL TAPIRO D’ORO DI STRISCIA LA NOTIZIA A CHIARA FERRAGNI

Valerio Staffelli ha inviato il tapiro d’oro e una paletta per i bisogni della cagnolina, anche se Chiara Ferragni ha sorriso rimarcando come lo scontro coi vicini di casa fosse inesistente.

Nel corso dell’intervista, svoltasi in piazza Gae Aulenti a Milano, sotto i grattacieli di Porta Nuova, l’inviato di Striscia ha ironizzato sul soprannome coniato da Fedez per la sua fidanzata, signora Ferri, e sul sondaggio sulla presunta omosessualità del cantante, organizzato per scherzo dalla sua compagna su Instatram. La coppia ha confermato l’intenzione di sposarsi, spiegando come il matrimonio sarà piccolo e riservato. Un’anticipazione sull’organizzazione della cerimomia sui cui ha ironizzato Staffelli, che ha scherzosamente chiesto di poter partecipare, magari con una microcamera. Smentita invece ancora una volta la gravidanza di Chiara Ferragni. Fedez ha scherzato sulla mancata gravidanza, visto che nel caso fosse stata incinta ci sarebbe stata una risposta alla domanda della fidanzata sulla sua omosessualità. L’influencer ha ringraziato Staffelli per aver finalmente conquistato un tapiro d’oro di Striscia la Notizia, che le permette di iniziare a recuperare lo svantaggio nei confronti del fidanzato. Fedez ha infatti ricevuto già tre tapiri d’oro, e Valerio Staffelli ha garantito come ci sarà tempo per recuperare. Il cantante, rispetto alla fidanzata, è sempre stato protagonista di accese polemiche pubbliche che l’hanno portato a esser seguito da Striscia la Notizia. Anche in ragione della sua rilevante fama nel pubblico , ancora più aumentata dopo il fidanzamento con una delle italiane protagoniste del mondo dello spettacolo e della modo più famose al mondo.

Foto copertina: screenshot di Striscia la Notizia