Paolo Rossaro sarà uno dei relatori di un convegno sui vaccini organizzato con il patrocinio del comune di Limana, piccola cittadina di 5 mila abitanti in provincia di Belluno. Il convegno è stato organizzato dal gruppo Libertà vaccinale Limana, e prevede la partecipazione di Ferdinando Donolato, il presidente di Corvelva, coordinamento regionale veneto per la libertà delle Vaccinazioni. Il relatore scelto dal gruppo freevax è particolarmente controverso, e potrà suscitare molto polemiche. Paolo Rossaro è infatti stato radiato dall’Ordine dei Medici perché curava il cancro con terapie alternative. Medico di famiglia padovano, la Corte di Cassazione l’aveva condannato a un anno e mezzo di reclusione per l’omcidio colposo di Cristian Trevisan, trentacinquenne di Poiana Maggiore (Vicenza), deceduto il 24 dicembre 2007 per un linfoma di Hodgkin curato non con la chemioterapia ma con vitamina C e integratori.

Roberto Burioni ha denunciato sulla sua pagina Facebook questo invito molto controverso, attaccando in particolare l’amministrazione di Limana, e invitando i cittadini a non confermare più una giunta che mette offre spazio di presunta informazione scientifica a medici radiati dell’ordine perché si oppongono alle tecniche antitumorali. «I genitori che non vaccinano i bambini hanno colpa, ma a mio giudizio una colpa molto maggiore ce l’hanno le istituzioni quando, come in questo caso, si mettono dalla parte sbagliata confondendo i cittadini e facendo passare la sbagliatissima idea che sulla sicurezza e sull’efficacia delle vaccinazioni ci siano due campane da sentire. Ai miei occhi il Sindaco di Limana si è comportato come chi, per parlare di discriminazione razziale, offre il palco e il patrocinio a un razzista che sostiene l’inferiorità delle persone con un diverso colore della pelle».

Burioni ha rinnovato il suo appello contro la congiura dei somari contro la nostra salute. Nonostante la condanna in Cassazione Padova Oggi aveva rimarcato come molti pazienti fossero rimasti fedeli a Paolo Rossaro, che ha contestato la sua radiazione dall’Ordine dei medici come un Medioevo scientifico, in cui erano processate le sue idee come in una moderna caccia alle streghe.