Mogli, mariti, fidanzati e portaborse: la parentopoli nelle liste M5S di Cancelleri in Sicilia

Mogli e mariti. Fidanzate e fidanzati. Ma anche amiche, amici e portaborse. Sono i protagonisti della parentopoli M5S in Sicilia. Nell’elenco dei candidati nelle liste a sostegno dell’aspirante governatore Giancarlo Cancelleri spuntano i nomi di familiari e collaboratori di altri esponenti pentastellati. Ne parla oggi Ilario Lombardo sulla Stampa:

Nella lista dei candidati appare Stefania Campo, ex assessore del comune grillino di Ragusa, dimissionata dopo essere stata accusata di aver fatto pressioni per infilare il marito nella cooperativa che gestisce la lettura dei contatori. Francesco Cappello, invece, ha un fratello che ci teneva proprio ad avere una poltrona: è stato candidato alle amministrative di Caltagirone nel 2012, a quelle del 2016 e alle europee del 2014. Diana Valeria ha un compagno che è stato candidato con lei a Catania nel 2012, finito prima nella graduatoria dello staff del M5S in Regione e poi entrato in servizio in Senato al seguito della questora Laura Bottici. Alberto Laspada si è candidato quest’anno dopo aver fatto, pure lui, l’assistente all’Ars, mentre Rosa Vilardi, risulta collaboratrice dell’onorevole Giulia Di Vita, sospesa dal M5S dopo lo scandalo delle firme false a Palermo.

PARENTOPOLI M5S ALLE REGIONALI IN SICILIA, I PORTABORSE CANDIDATI

Ma sulla Stampa si parla anche di Jose Marano e Marco Nipitella, moglie e marito, lei in corsa alle Regionali oggi, lui nel 2012. Luigi Sunseri è invece un collaboratore del parlamentare europeo Ignazio Corrao. Nel 2014 a lasciargli il posto era stato Salvatore Cinà, anche lui ora candidato per palazzo dei Normanni. Giuseppe Scarcella era assistente del Tommaso Currò, deputato eletto per il M5S poi passato al Pd. E infine, il candidato alla presidenza della Regione. Giancarlo Cancelleri ha una sorella in Parlamento, Azzurra, deputata. Il suo sfidante Mauro Giulivi, invece, a Montecitorio ha la fidanzata, Chiara Di Benedetto.

(Foto da archivio Ansa)