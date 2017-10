Il sindaco che fa copia e incolla con le frasi di Hitler

Carlo Battisti, sindaco di Sover, piccolo comune della provincia di Trento, si è reso protagonista di un copia e incolla davvero singolare. Il primo cittadino infatti, in un editoriale pubblicato ad agosto scorso su un notiziario comunale, ha riportato alcune frasi di Adolf Hitler, citazioni integrali del Mein Kampf, La mia battaglia, il saggio con il quale il dittatore negli anni ’20 espose il suo pensiero politico e il programma del partito nazional socialista.

IL SINDACO DI SOVER FA COPIA E INCOLLA CON LE FRASI DEL MEIN KAMPF DI HITLER

La vicenda è stata raccontata ieri dal quotidiano Il Trentino in un articolo a firma di Andrea Selva. Il testo del sindaco, artigiano di 64 anni, è una difesa appassionata del ruolo dei Comuni e del suo Comune contro le fusioni imposte dalla legge. Nel testo Battisti ha inserito alcune passaggi del secondo capitolo del Mein Kampf con la sostituzione di qualche parola per adattare il pensiero di Hitler alla realtà di Sover: ad esempio ‘Comune’ al posto di ‘Stato’ e ‘famiglia’ al posto di ‘donna’. Ci sono poi citazioni sulle donne ‘sane’ e sulla procreazione, copiate per prendere le parti delle famiglie. L’editoriale è stato pubblicato su ‘Pinè-Sover notizie’ ed è stato Il Trentino a verificare la corrispondenza tra frasi incriminate con una copia cartacea del libro del Fuhrer.

«L’ho firmato, ma non è farina del mio sacco, mi sono fatto aiutare da un giovane collaboratore, una specie di ‘shadow writer’ che ha combinato questo guaio ma non merita di finire sul giornale, mi prendo io la responsabilità», è stata una dichiarazione del sindaco riportata da Repubblica. Battisti sostiene di non aver mai letto il Mein Kampf in vita sua. «Ho il cuore autonomista – ha affermato ancora – e prendo le distanze dal nazismo». «Sono vittima di un attacco dell’opposizione che vuole farmi fuori dopo che per vent’anni sono stato in consiglio comunale». Stando a quanto riporta Repubblica per il copia e incolla ci sono anche sospetti sul vicesindaco Daniele Bazzanella, 31enne, laureato, con una passione per la storia e l’estrema destra, in passato candidato per la Fiamma Tricolore.

