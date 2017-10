Luca Bizzarri ha pubblicato sul suo profilo Facebook un curioso appello per visitare la prima mostra della sua presidenza di Palazzo Ducale. Il noto attore e conduttore televisivo è diventato da poche settimane presidente della fondazione Palazzo Ducale, il più importante ente culturale della città di Genova, e uno dei più prestigiosi in Italia.

LUCA BIZZARRI CHIEDE DI VISITARE LA MOSTRA DI RUBALDO MERELLO, DI CUI NON SA NULLA

Dal 6 ottobre al 4 febbraio 2018 a Palazzo Ducale ci sarà una mostra dedicata a Rubaldo Merello, definito sul sito dell’ente culturale uno dei più importanti pittori liguri. Luca Bizzarri ha invece ammesso su Facebook, in termini anche ironici, di non avere idea chi sia questo artista. «Si comincia così. La prima mostra come presidente di Palazzo Ducale è questa, vi prego abbiate la pazienza di leggere queste poche righe. Quando mi hanno detto Rubaldo Merello la mia reazione è stata esattamente quella di molti di voi. E chi è? (L’ho detto diversamente, ma è lo stesso) Ora, visto che sono analfabeta e sono andato su Google, non sto qui a scrivervi chi è, andatelo a vedere. Ma fate di più: venite a vedere la mostra. Vi giuro che è un’esperienza impressionante».

Parole certo irrituali, che diventano ancora più particolari col curioso appello ad alzare il fondoschiena. «Allora alzate il culo, venite a vedere Merello, c’è una statua, ad un certo punto, si chiama Il Dolore. Stare davanti a quella statua è…boh, non riesco a spiegarlo. Complimenti ai curatori e ai miei colleghi di avventura al Ducale. Cominciamo con una mostra non “mia”, difficile, ma forse non potevamo cominciare meglio di così». Il post di Luca Bizzarri ha generato diverse polemiche, visto che è piuttosto inconsueto per un presidente di un ente culturale rimarcare la sua assoluta ignoranza su un’iniziativa proposta.

Foto copertina: ANSA/LUCA ZENNARO