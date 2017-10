Per il Corriere si può fare un selfie in quota con la testa fuori dall’aereo

Sul sito del Corriere della Sera ieri è comparso un articolo “curioso”: “Pilot Patrick, il fascino dei selfie in quota con la testa fuori dall’aereo“. La storia è quella di una emergente star di Instagram, Pilot Patrick, un avvenente e giovane pilota d’aereo tedesco, che con i suoi scatti con e senza divisa ha racimolato 240 mila follower. E fin qui nessuna notizia: non si capisce proprio come l’aviatore biondo e ben piazzato possa interessare i lettori del primo quotidiano italiano.

L’articolo però prende spunto dall’ultima foto condivisa su Instagram da Pilot Patrick, un selfie in quota con la testa fuori dall’aereo. La foto ha collezionato in due giorni 86mila like e generato oltre 3mila commenti: agli utenti del social network non è sfuggito che nelle lenti degli occhiali da sole di Pilot Patrick si vede specchiata – oltre al selfie stick – anche una superficie di asfalto, probabilmente della pista di atterraggio. Insomma, se non fosse bastata la logica a capire che il selfie in quota con la testa fuori dall’aereo era un fake, c’era anche l’indizio, ma al Corriere della Sera il dettaglio è sfuggito (o è stato volutamente trascurato).

IL CORRIERE DELLA SERA PUBBLICA IL SELFIE IN QUOTA CON LA TESTA FUORI DALL’AEREO, SENZA DIRE CHE SI TRATTA DI UN FAKE

Il dubbio deve essergli venuto, perché – a parte che nel titolo – nell’articolo del selfie in quota con la testa fuori dall’aereo non c’è traccia: si parla del fisico di Pilot Patrick – definito “da capogiro” nel titoletto di un paragrafo – dei consigli sulla dieta elargiti dall’aviatore classe 1988 e dei suoi viaggi in giro per il mondo. “A oggi ha visitato più di 50 paesi e Cape Town è il suo posto nel mondo preferito”. “E quindi??”, verrebbe da chiedersi. Qualcuno lo ha fatto: su Twitter l’articolo del Corriere della Sera è stato condiviso e criticato, anche per il selfie in quota con la testa fuori dall’aereo che l’articolo non dice essere un fake (noi ci rifiutiamo di credere che non se ne fossero accorti)

Un’altra grande prova di giornalismo, @corriere ? https://t.co/tu2VCue9Si

— Paolo Attivissimo (@disinformatico) 10 ottobre 2017

questo articolo dice che è possibile farsi un selfie fuori da un aereo ad alta quota. not. pic.twitter.com/kshvlmVOsx — emanuele menietti (@emenietti) 10 ottobre 2017

Stuzzicati dalle critiche in via Solferino devono aver capito che il selfie in quota con la testa fuori dall’aereo era un fake e hanno immediatamente cancellato l’articolo dalla rete.