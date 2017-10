CasaPound è stata esclusa dalle elezioni regionali siciliane. Il movimento di estrema destra aveva presentato nei giorni scorsi un candidato presidente, Gianluca Reale, e candidati che supportavano la sua candidatura per la guida della Sicilia. L’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Palermo ha ricusato però il listino a supporto di Gianluca Reale, insieme a Franco Busalacchi , candidato presidente di “Noi siciliani-Sicilia libera e sovrana”, e Piera Lo Iacono della lista civica “Per il lavoro”. La lista di CasaPound appariva di testimonianza. Erano solo ventuno i candidati deputati per l’assemblea regionale siciliana, composta da 90 componenti, e le liste di CasaPound avrebbero corso solo in quattro province, Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa.

Il movimento di estrema destra, probabilmente consapevole delle difficoltà, aveva ridotto al minimo l’attività di comunicazione in merito alla sua sfida in Sicilia. Una strategia molto diversa rispetto alla grande enfasi dedicata a una elezione certo molto meno rilevante come il rinnovo del X municipio di Roma. I militanti di CasaPound avevano spiegato a un sito locale, MeridioNews, come «non abbiamo ancora pubblicizzato la nostra candidatura perché aspettiamo l’ok dell’ufficio centrale. Solo dopo la conferma, ci faremo conoscere. Può sempre esserci qualche cavillo burocratico, anche se noi abbiamo presentato tutto entro i termini previsti». Sui social del movimento di estrema destra per ora non ci sono commenti all’esclusione di CasaPound dalle regionali siciliane. Nei giorni scorsi ANPI aveva lanciato un appello per fermare la corsa del movimento di Iannone e Di Stefano, rimarcando il carattere neofascista di CasaPound. La decisione della magistratura palermitana invece si basa su irregolarità nella presentazione delle liste. Gianluca Reale è un attivista di circa 50 anni del movimento di estrema destra, che vive nella provincia di Catania.