Federica Pellegrini non querelerà Gregorio Paltrinieri, come lasciato intendere da molti organi di informazione, bensì il figlio di Stefano Morini, per una battuta volgare fatta da Tommaso Morini sul suo profilo Facebook. Nella giornata di ieri Federica Pellegrini aveva espresso forte delusione per la mancata assegnazione del premio per l’allenatore dell’anno al suo coach, Matteo Giunta.

Il riconoscimento è andato a Stefano Morini, allenatore di Gregorio Paltrinieri, che ha risposto in modo duro alla collega nuotatrice. Federica Pellegrini aveva annunciato querela, ma come era evidente anche leggendo le dichiarazioni del campione olimpico sui 1500 metri, non si riferiva a lui. Come svelato da Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Twitter e poi sull’account Facebook la campionessa querelerà Tommaso Morini per una pesante presa in giro a sfondo sessuale scritta sul social media.

«Molti capiscono che querelerà Paltrinieri per quattro frasi innocue. E partono i commenti, gli insulti, lo stupore per la sua acidità. Gli articoli fuori fuoco. Peccato che si salti un passaggio. Un passaggio che pochi giornali accennano, come se fosse una cosetta irrilevante. “C’è stato anche un tweet poco elegante del figlio di Morini”, dicono. Eh no. Non c’è stato ANCHE un tweet inelegante. C’è stato un post orrendo, volgare e sessista del figlio di Morini. Un post in cui il figlio di Morini faceva il verso alla Pellegrini e al suo allenatore Matteo Giunta scrivendo “Sei tu Matteo il mio PENE dell’anno!”. La Pellegrini annuncia querela per quello, non certo per la difesa legittima di Paltrinieri. Come lo so? Semplice. L’ho chiesto a lei. E fa bene. Benissimo»

. Federica Pellegrini aveva scritto su Instagram, rivolgendosi direttamente a Matteo Giunta, come fosse lui per lei l’allenatore dell’anno.

Il figlio di Stefano Morini, Tommaso Morini, fa un verso sarcastico alla sua frase, sostituendo la parola allenatore con pene. Una scivolata di pessimo gusto, molto volgare, che ora i giudici stabiliranno se passibile di condanna per diffamazione.

Foto copertina: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa