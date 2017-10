Funghi velenosi scambiati per porcini: in Brianza muore un uomo, grave la moglie

Sembravano porcini, invece erano funghi velenosi. Una coppia di anziani residente a Besana Brianza, vicino a Monza, li ha raccolti e poi mangiati. Sono entrambi finiti in ospedale intossicati: l’uomo, di 79 anni non ce l’ha fatta ed è morto oggi, lunedì 9 ottobre, al Policlinico di Milano, per epatite fulminante. La moglie, di due anni più giovane, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Desio (Monza) ed è in gravi condizioni.

COPPIA DI BESANA BRIANZA MANGIA FUNGHI VELENOSI SCAMBIANDOLI PER PORCINI

I funghi velenosi erano della pericolosa varietà Amanita Phalloides. Pare che i due pensionati li abbiano raccolti – come erano soliti fare – vicino alla cappella dell’ospedale di Besana Brianza, scambiandoli per gli innocui e pregiati porcini. A soccorrerli è stato il figlio, che fortunatamente non aveva ingerito i funghi velenosi insieme ai genitori.

L’autunno è il periodo della raccolta dei funghi e sono sempre più numerosi i raccoglitori amatoriali: l’attenzione però non è mai troppa, perché le varietà tossiche o addirittura velenose – come l’Amanita Phalloides capitata ai due sfortunati pensionati di Besana Brianza – sono moltissime e se non si ha un occhio esperto può capitare di scambiarle per specie commestibili.

FUNGHI VELENOSI: SE NON SI È SICURI, SEMPRE MEGLIO FARLI CONTROLLARE DAGLI ESPERTI

Se non si è sicuri di ciò che si è raccolto, è sempre consigliabile fare analizzare i funghi da un esperto, come ha fatto una famiglia veneta, che nel fine settimana credeva di aver trovato due cassette di chiodini. Ne erano tanto sicura – rivela il sito di TgCom24 – da averne cucinata una parte, senza però fortunatamente consumarla. Poi il dubbio deve averli assaliti e hanno fatto analizzare per precauzione i funghi raccolti al Dipartimento di Prevenzione della Asl locale: non erano chiodini, ma funghi velenosi. La famiglia l’ha scoperto in tempo e si è salvata.