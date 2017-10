Pellegrini-Paltrinieri, che lite sui social: la Divina minaccia querela

Un litigio da medaglia d’oro mondiale. I due più illustri rappresentanti del nuoto italiano hanno ferocemente litigato sui social network. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri – per usare un eufemismo – non hanno la stessa idea circa il premio di miglior allenatore assegnato dalla Federazione Italiana Nuoto a Stefano Morini, coach di Gregorio e dell’altro medagliato al mondiale Gabriele Detti. La Pellegrini, nei giorni scorsi, aveva criticato la scelta «consolando» il suo tecnico Matteo Giunta e scrivendo sui social: «Mi dispiace un sacco che questo premio non vada a te Matteo che sei riuscito in quest’impresa e oltretutto hai fatto migliorare di un secondo e mezzo Luca Pizzini. Ora abbiamo la certezza di come funzionano queste votazioni!! Va bene ci sta!!».

LITE PELLEGRINI PALTRINIERI, LA RISPOSTA DI GREG

Oggi, Gregorio Paltrinieri ha fatto arrivare la sua risposta, direttamente da Melbourne, dove vive e si allena. Il campione del mondo dei 1500 metri stile libero ha ripreso le parole della Pellegrini – a sua volta campionessa in carica dei 200 stile libero -, sottolineando come la Divina abbia usato «parole poco rispettose nei confronti del Moro e di chi ha vinto con lui. Questo è un premio federale, non l’Oscar. Capisco il desiderio di sostenere gli indubbi meriti del proprio tecnico, ma non lo si deve fare screditando il lavoro degli altri».

LITE PELLEGRINI PALTRINIERI, L’ATTACCO E LA MINACCIA DELLA DIVINA

Federica non ha apprezzato l’espressione «mancanza di rispetto» e ha minacciato querela sui social: «Quando sei stipendiato di brutto, sei obbligato a dire certe cose […] Mancare di rispetto vuol dire insultare e qualcuno verrà querelato per questo. Io non l’ho mai fatto, ma ho una mente pensante e libera».

Certo quando vieni stipendiato di brutto da qualcuno sei obbligato a dire certe cose… #madicosastiamoparlando — Federica Pellegrini (@mafaldina88) 9 ottobre 2017