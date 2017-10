CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2017 2018

Tutto quello che c’è da sapere sul calendario Europa League 2017 2018: tutte le partite, i dodici gironi, le date, gli orari (19 e 21,05), le sfide delle italiane Lazio, Atalanta e Milan andata e ritorno, in casa e in trasferta, le dirette televisive. Per la prima volta i bergamaschi si confronteranno in campo internazionale e potranno contare sulle prodezze del Papu Gomez.

Grande ritorno in Europa, sebbene dalla porta secondaria, del Milan che tornerà a rivivere le entusiasmanti notti dell’élite del calcio. La Lazio di Simone Inzaghi cercherà di avanzare il più possibile, sfruttando la compattezza di un gruppo i cui meccanismi sono stati resi perfetti dal mister. Inoltre, l’Europa League – dai sedicesimi in poi – si arricchirà delle terze classificate dei gironi di Champions League.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2017 2018: LAZIO

GIRONE K

LAZIO

VITESSE

NIZZA

ZULTE WAREGEM

giovedì 14 settembre 2017 – VITESSE-LAZIO 2-3

giovedì 28 settembre 2017 – LAZIO-ZULTE WAREGEM 2-0

giovedì 19 ottobre 2017 – NIZZA-LAZIO ore 19.00

giovedì 2 novembre 2017 – LAZIO-NIZZA ore 21.05

giovedì 23 novembre 2017 – LAZIO-VITESSE ore 19.00

giovedì 07 dicembre 2017 – ZULTE WAREGEM-LAZIO ore 21.05

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2017 2018: MILAN

GIRONE D

MILAN

AUSTRIA VIENNA

AEK

RIJEKA

giovedì 14 settembre 2017 – AUSTRIA VIENNA-MILAN 1-5

giovedì 28 settembre 2017 – MILAN-RIJEKA 3-2

giovedì 19 ottobre 2017 – MILAN-AEK ore 21.05

giovedì 2 novembre 2017 – AEK-MILAN ore 19.00

giovedì 23 novembre 2017 – MILAN-AUSTRIA VIENNA ore 21.05

giovedì 07 dicembre 2017 – RIJEKA-MILAN ore 19.00

CALENDARIO EUROPA LEAGUE 2017 2018: ATALANTA

GIRONE E

ATALANTA

LIONE

EVERTON

APOLLON

giovedì 14 settembre 2017 – ATALANTA-EVERTON 3-0

giovedì 28 settembre 2017 – LIONE-ATALANTA 1-1

giovedì 19 ottobre 2017 – ATALANTA-APOLLON ore 21.05

giovedì 2 novembre 2017 – APOLLON-ATALANTA ore 19.00

giovedì 23 novembre 2017 – EVERTON-ATALANTA ore 21.05

giovedì 07 dicembre 2017 – ATALANTA-LIONE ore 19.00

Ricordiamo che la seconda competizione continentale è un’esclusiva Sky: in totale, a partire dalla fase a gironi, 205 partite a stagione, in onda anche grazie al servizio Diretta Gol.

CALENDARIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE 2017 2018

15 febbraio 2018 – Andata

22 febbraio 2018 – Ritorno

CALENDARIO OTTAVI EUROPA LEAGUE 2017 2018

08 marzo 2018 – Andata

15 marzo 2018 – Ritorno

CALENDARIO QUARTI EUROPA LEAGUE 2017 2018

5 aprile 2018 – Andata

12 aprile 2018 – Ritorno

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPA LEAGUE 2016 2017

26 aprile 2018 – Andata

3 maggio 2018 – Ritorno

FINALE EUROPA LEAGUE 2016 2017

16 maggio 2018 – Parc Olympique Lyonnais di Décines-Charpieu (Lione)