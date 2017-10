I meravigliosi saluti fasci al corteo per l’unità della Spagna | VIDEO

Mentre tutti parlano della grande partecipazione alla marcia contro l’indipendenza catalana tenutasi a Barcellona in rete iniziano già a spuntare video pieni di nostalgia. Nostalgia iberica si intende.

BARCELLONA: IL SALUTO ROMANO O MEGLIO FRANCHISTA

Centinaia di persone hanno sfilato da Plaça Urquinaona a Pla de Palau. Tra loro molti che non si sentono affatto rappresentati dai moti catalani e sostengono, invece, l’unità nazionale. Però non ci sono solo placidi unionisti.

Acabo de ver fotos de gente mano alzada en la mani de #RecuperemElSeny ¿Llamaban a un taxi? Ah no! Es el saludo fascista coño! pic.twitter.com/cP2JbnangL — Ampa (@AmpaOnFire) 8 ottobre 2017



(come suggerisce l’utente no, non stanno chiamando un taxi)

Non sono mancate tante braccia tese. Un saluto che ricorda il nostro fascismo ma che, dall’altra parte del mare, rievoca i tempi del franchismo.

E COMUNQUE IL SALUTO ROMANO NON È ROMANO

Il saluto romano fu adottato, negli anni 1930 e 1940, anche in altri Paesi governati da regimi analoghi a quello mussoliniano e quello nazista: si pensi, ad esempio, al regime di Francisco Franco o alla Grecia, durante la dittatura di Metaxas. Ma, sopratutto, non è romano. Già, molti lo intendono come salutatio militaris, ovvero il saluto militare codificato nell’Antica Roma, ma si sbagliano. Quello antico romano è simile al saluto militare moderno e nei tempi degli imperatori non c’è mai stato nulla di simile. In Italia il cosiddetto saluto romano fu adottato per la prima volta dai legionari fiumani di Gabriele D’Annunzio, mentre in Germania iniziava a fiorire il saluto nazista. Da dove deriva quest ultimo? Dalla incoronazione dei primi re germanici medievali. Niente Giulio Cesare quindi. Non solo. Come ben spiegò il Corriere della Sera se pensiamo oggi al saluto fascista come saluto romano è in parte colpa del cinema: