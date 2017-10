Gf Vip, Antonella Mosetti difende Giulia De Lellis: «Non è omofoba»

Antonella Mosetti difende Giulia De Lellis. L’ex concorrente del Gf Vip prende le parti della giovanissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, finita nella bufera per le frasi sui gay pronunciate durante il programma.

ANTONELLA MOSETTI DIFENDE GIULIA: “NON E’ UNA STUPIDA”

Ospite di “Non succederà più”, programma radiofonico condotto sulle frequenze di Radio Radio da Giada Di Miceli, Antonella Mosetti ha replicato: «Si è andato a toccare un tasto che in Italia è ancora troppo doloroso. Si apre la bocca con superficialità ma Giulia è una ragazzina, i ragazzi giovani sbagliano». Per la ex ragazza di “Non è la Rai” la ragazza del Dama non è omofoba.

Dichiarazioni particolari queste della Mosetti considerando quanto abbia litigato con Giulia, in diretta tv, durante la passata edizione del Grande Fratello.

Mosetti ha infine aggiunto: «Penso che le sue parole siano involontarie. Sono frasi buttate lì perché Giulia non mi sembra una stupida, è molto calcolatrice, è una che usa molto il cervello. E non posso arrabbiarmi per questo con una ragazza così giovane, ha la stessa età di Asia. Io non ce l’ho con lei».