L’incubo degli italiani: avere il doppio mento

Quante volte avete scartato un selfie o una foto cancellandola sul cellulare perché c’era “il doppio mento”? Non siete soli. Sono tanti gli italiani che lo odiano: ben due su tre. E se la metà di questi soffre l’inestetismo come un dispiacere, l’altra metà vuole proprio correggere la cosa.

COSA E’ IL DOPPIO MENTO

Il doppio mento è dovuto a un accumulo di adipe e può ridurre l’equilibrio e l’armonia di un viso. Un problema estetico che può manifestarsi anche a causa di altri fattori come l’invecchiamento, disfunzioni metaboliche e predisposizione genetica. «Erroneamente si crede che il doppio mento colpisca solo le persone obese o sovrappeso, ma non è così – precisa Erminio Mastroluca, chirurgo plastico ed estetico – Si tratta di un accumulo di grasso che può colpire anche i magri e in generale gli adulti, uomini e donne, di tutte le età, peso e sesso».

La Società americana di chirurgia dermatologica (Asds) stima che il 67% delle persone con doppio mento abbia un impatto psicologico negativo e non si senta a proprio agio davanti allo specchio. Chi ne soffre può manifestare disagi concreti: l’inestetismo può influire negativamente sulla percezione di sé, creando insicurezza e sfiducia. «Il doppio mento – precisa Luca Mazzucchelli, psicologo e psicoterapeuta, vicepresidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia – può creare problematiche anche nella sfera sessuale, perché chi non si sente bene con il proprio corpo può sentirsi inadeguato nel rapporto sessuale, e di conseguenza non riuscire a vivere con serenità l’esperienza ma di avere la testa altrove, ad esempio sulla propria inadeguatezza e sulla performance».

DOPPIO MENTO: L’ACIDO DESOSSICOLICO FUNZIONA?

Oggi – hanno spiegato gli esperti durante un incontro a Milano riportato da Adnkronos – anche in Italia è disponibile un farmaco a base di acido desossicolico, affine a quello presente in natura, che promette a chi vuole eliminare il doppio mento di evitare trattamenti chirurgici talvolta invasivi, finora l’unica opzione efficace. «L’acido desossicolico va iniettato nel grasso sottocutaneo, dove agisce direttamente sulla membrana cellulare che avvolge la cellula adiposa, provocandone la distruzione – afferma Mastroluca – La lisi delle cellule adipose è definitiva e quindi si tratta di un trattamento permanente». Così, una azienda farmaceutica, Allergan, esperta in medicina estetica ha pensato di lanciare un nuovo prodotto e la campagna #doppiomentostop.

La sicurezza del farmaco – spiegano nell’incontro promosso da Allergan – è confermata da una rigorosa valutazione clinica che comprende 4 studi di fase III che hanno coinvolto più di 2.600 pazienti in tutto il mondo, dai quali è emerso che il tasso di efficacia complessiva a 12 settimane dall’ultima iniezione raggiunge il 78,5%.