La risposta di Fazio ai vegani sui pesci nell’acquario li fa adirare ancora di più

Fabio Fazio ha risposto, durante la puntata di Che tempo che fa alla lettera aperta di AssoVegan, che ha protestato formalmente con la Rai per i pesciolini esotici presenti nell’acquario in studio.

Il conduttore ha voluto tranquillizzare in diretta il pubblico da casa: «I nostri pesciolini stanno benissimo. Sono pesci che preferiscono vivere in acqua che in un prato». I pesci, ha spiegato Fazio, «sono un omaggio al primo talk della Rai che era, appunto, Acquario di Maurizio Costanzo». E uno dei pesci nella vasca di chiama Maurizio.

FABIO FAZIO “PESCI STANNO MEGLIO DI ME”

Fazio non ha comunque convinto il fronte animalista/vegano. Non l’ha presa bene per esempio, Gianluca Felicetti, presidente Lav:

“Ma i pesci vivono nell’acqua”. “Sono più curati di me”. Momenti di grande intelligenza tra Fazio e Litizzetto. Con prigione #chetempochefa pic.twitter.com/elW6FE1Pqn — Gianluca Felicetti (@glfelicetti) 8 ottobre 2017

Fazio!!! I pesci in natura vivono nell’acqua e non in acquari, come i carcerati che anche in cella respirano ma senza libertà #chetempochefa — anna maria verra (@amverra) 8 ottobre 2017

(in copertina foto ANSA/ DANIEL DAL ZENNARO)