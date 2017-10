Adan è un bambino iracheno di tredici anni morto a Bolzano in seguito a caduta dalla sua sedia a rotelle. Una barriera architettonica ha provocato l’incidente, che ha causato la frattura di entrambe le gambe del migrante iracheno.

ADAN, IL BAMBINO DISABILE MORTO PER MANCATA ACCOGLIENZA

Adan, tredici anni, si trovava a Bolzano dopo che era scappato da Kirkurk insieme alla sua famiglia. Nel 2015 erano andati in Svezia, e solo lo scorso settembre la famiglia irachena composta da padre, madre e tre fratellini di Adan aveva visto negata la sua richiesta di protezione internazionale. La mancata concessione dell’asilo li ha spinti a un viaggio in treno verso l’Italia, per sfuggire al rimpatrio coatto. Adan e la sua famiglia sono arrivati a Bolzano a inizio ottobre, e il padre ha presentato domanda di protezione internazionale. Per una interpretazione molto rigida della circolare Critelli non è stato possibile dare assistenza ad Adan, che a causa di un incidente assolutamente evitabile è tragicamente morto. Il piccolo era stato ricoverato in precedenza in ospedale per le sue difficoltà respiratorie.

SOS BOZEN DENUNCIA LA MORTE DEL PICCOLO MIGRANTE IRACHENO PER MANCATA ACCOGLIENZA

Il gruppo SOS Bozen ha denunciato la morte del piccolo e ha accusato Italia e Svezia per la sua scomparsa, in questo lungo comunicato, che riproponiamo integralmente, in cui è denunciata le tragiche circostanze che hanno portato alla morte.