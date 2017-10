La Raggi al mercato svela di essere «Leggermente vegetariana» | VIDEO

Colpo di scena. Virginia Raggi è «leggermente vegetariana». Il sindaco di Roma lo ha svelato quest’oggi al mercato dei contadini di San Teodoro, in zona Circo Massimo. Il primo cittadino stava presenziando all’inaugurazione di un nuovo progetto di vendita di prodotti a chilometro zero, il farmer’s market, appunto, affidato ai coltivatori di Campagna Amica – Coldiretti che si sono aggiudicati l’appalto del Comune.

RAGGI LEGGERMENTE VEGETARIANA, GUARDA IL VIDEO DA LASTAMPA.IT

RAGGI LEGGERMENTE VEGETARIANA, IL SIPARIETTO

Virginia Raggi stava facendo un giro degli stand e stava assaggiando alcuni prodotti tipici che le venivano offerti dai produttori. Circondata da staff e giornalisti, avanza a fatica tra i vari banchi di prodotti tipici del territorio. Nel video, a un certo punto, si sente la voce di un salumiere che continua a ripetere «È per la sindaca, è per la sindaca eh…le coppiette, ecco qua, sono buonissime». L’uomo, quindi, cerca di far recapitare alla sindaca un cono contenente, appunto, le famose coppiette, le strisce di carne di maiale (o di cavallo) essiccate, prodotto tipico delle campagne laziali.

Data l’insistenza del venditore, la Raggi declina gentilmente l’invito pronunciando la frase «sono leggermente vegetariana», che suona un po’ come una rivelazione per i meno attenti. Tuttavia, il regime alimentare del sindaco di Roma è noto sin dalla campagna elettorale, ma non era mai stato al centro di dichiarazioni pubbliche.

In ogni caso, la Raggi ha ringraziato il titolare del banchetto salumi e ha chiesto se la sua attività era tra quelle che, in un primo momento, operavano in gestione provvisoria e che poi erano state «sfrattate», in attesa delle procedure di espletamento della gara pubblica con cui il mercato del Circo Massimo è stato affidato ai coltivatori della Coldiretti.

