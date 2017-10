Jeremias Rodriguez e quella frase su Simona Izzo che offende le persone depresse

Jeremias Rodriguez, concorrente del Grande Fratello Vip, ha offesa Simona Izzo, tirando in ballo anche chi soffre di depressione: «Depressa di mer** che prende psicofarmaci per stare bene, per fare un sorriso, per svegliarti dal letto», ha detto il fratello minore di Belen mentre stava discutendo con Luca Onestini. A irritare il giovane la squalifica del concorrente Marco Predolin, molto criticato dalla Izzo.

La cosa non è passata inosservata neanche da siti di settore come DavideMaggio, che chiede la rimozione del concorrente:

Che tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip non corresse proprio buon sangue lo si era già capito da tempo (in passato Jeremias aveva dato a più riprese della falsa alla donna), ma l’antipatia personale non può e non deve giustificare esternazioni tanto gravi, capaci di demolire qualsiasi essere umano. Ammesso e non concesso che l’intento dell’argentino non fosse quello di offendere direttamente la Izzo – quel ‘depressa di me**a‘ è stato difatti pronunciato proprio per sottolineare che non si sarebbe mai permesso di definirla così a tu per tu (ma solo alle spalle?, ndDM)- sta di fatto che un’espressione simile non può essere in alcun modo ignorata né tanto meno avallata. Specie se a proferirla è stato un individuo che è sorvegliato giorno e notte da uno stuolo di telecamere.