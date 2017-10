La gaffe di Luigi Di Maio su Cesare Battisti: «Feriti dagli anni dello stragismo»

Ancora una gaffe per Luigi Di Maio, più di una volta protagonista di uscite inopportune o inesatte. L’ultima riguarda Cesare Battista, l’ex terrorista arrestato due giorni fa dalla polizia stradale brasiliana mentre provava a fuggire in Bolivia violando le condizioni di asilo. Il vicepresidente della Camera e candidato premier del M5S ha dichiarato:

«Sono anni che le famiglie delle vittime chiedono giustizia, così come a chiedere giustizia è l’Italia intera, profondamente ferita dagli anni dello stragismo. Ora non si perda altro tempo, il governo si adoperi con ogni mezzo affinché Battisti, tutt’ora latitante, sconti la sua pena nel nostro paese».

GAFFE DI LUIGI DI MAIO SU CESARE BATTISTA E ANNI DELLO STRAGISMO

Uno scivolone. Cesare Battisti, che peraltro non temeva di essere estradato in Italia perché protetto dall’asilo concessogli dall’ex premier Lula nel 2009, è stato condannato per vari reati legati alla lotta armata e al terrorismo, tra i quali anche quattro omicidi commessi (due commessi materialmente, due in concorso con altri) durante gli anni di piombo. Ma non ebbe nulla a che fare con le stragi neofasciste compiute nel nostro Paese, a cominciare dall’attentato terroristico di piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969 fino alla strage di Bologna del 2 agosto 1980.

