Per il ct Ventura, l’Italia Ã¨ giÃ  ai play-off: ma Ã¨ una gaffe

Evidentemente ha fatto male i conti. Oppure, ne è talmente sicuro da gettare alle ortiche la scaramanzia. Gian Piero Ventura, commissario tecnico dell’Italia, ha fatto una piccola gaffe nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di domani tra azzurri e Macedonia. All’Italia manca ancora un punto per la matematica qualificazione ai play-off spareggio per ottenere un posto ai Mondiali di calcio di Russia 2018. Eppure il tecnico è convinto che la nazionale sia già qualificata.

VENTURA GAFFE O SPAVALDERIA?

Nel corso della conferenza stampa, un giornalista gli ha chiesto se si dimetterà in caso di sconfitta contro la Macedonia. Ventura, sorridendo, ha detto «L’Italia è già qualificata per i play off» chiudendo le porte a eventuali provvedimenti drastici in caso di sconfitta.

VENTURA GAFFE, OCCHIO A MACEDONIA E ALBANIA

Sconfitta che, se malauguratamente dovesse arrivare, metterebbe davvero pressione sulla nostra nazionale. Per qualificarsi matematicamente agli spareggi, infatti, c’è bisogno di un altro punto, da conquistare nelle due partite con Macedonia, appunto, e con Albania (tra l’altro, diretta concorrente per il secondo posto nel girone). Spavalderia o gaffe? Certo è che l’Italia non può davvero permettersi passi falsi.

Credit Image: © Gaetano Piazzolla/Pacific Press via ZUMA Wire