I fan della De Lellis si scagliano contro Alfonso Signorini: «Muori fr***o, dovrebbero denunciarti»

Non hanno accettato la lezione che Alfonso Signorini aveva fatto al loro idolo Giulia De Lellis sull’omofobia. E – da quanto si evince – evidentemente non hanno imparato nulla neanche loro. I fan della show girl sono letteralmente esplosi contro l’opinionista del GF Vip, inondando di insulti il suo account Instagram.

ALFONSO SIGNORINI OMOFOBIA, I BECERI ATTACCHI SU INSTAGRAM

Tra i vari commenti con offese generiche – come viene riportato dal portale bitchyf.it – fanno particolarmente male quelli degli haters omofobi. Oltre a minacciarlo di morte – una prassi ormai tristemente diffusa sui social network -, lo hanno etichettato come «fr***o» e come «checca isterica».

Insulti inaccettabili, specialmente dopo che Signorini aveva contestato – in maniera molto decisa e provocatoria – le frasi della De Lellis sugli omosessuali. La concorrente del GF Vip, infatti, aveva affermato di non voler mai fumare una sigaretta o bere un bicchiere precedentemente consumati da un omosessuale o un drogato. Inoltre ha dichiarato che i figli cresciuti in coppie omosessuali sarebbero poi stati influenzati sviluppando pulsioni gay o lesbo.

ALFONSO SIGNORINI OMOFOBIA, LE LITI CON DE LELLIS E DAMANTE

La discussione era stata oggetto anche di una lite in studio tra Signorini e Andrea Damante, fidanzato della De Lellis, avvenuta durante una pausa pubblicitaria dell’ultima puntata del GF Vip. Insomma, un tema caldo e delicato che, tuttavia, ha scatenato le pulsioni più becere dei fan della De Lellis che hanno attaccato senza mezze misure il direttore del settimanale Chi.