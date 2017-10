A Massimo Gramellini l’Assobiotec Media Award per l’attenzione verso la ricerca scientifica

Massimo Gramellini, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, ha vinto la quarta edizione dell’Assobiotec Media Award, il premio giornalistico istituito nel 2014 da Assobiotec, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, parte di Federchimica, per riconoscere il merito dei giornalisti impegnati nella divulgazione scientifica.

L’Assobiotec Media Award è stato assegnato a Gramellini “per l’attenzione dimostrata negli editoriali pubblicati sul Corriere della Sera verso i temi della ricerca scientifica; per l’importante contributo dato affinché le barriere ancora esistenti tra ricerca e società civile siano finalmente abbattute”, spiega l’AdnKronos.

Il riconoscimento è stato consegnato all’editorialista del primo quotidiano italiano il 27 settembre a Milano durante il ‘Technology Forum Life Sciences 2017′, evento organizzato da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Assobiotec e Cluster Alisei, nell’ambito delle iniziative in corso per la Settimana europea delle biotecnologie (25 settembre-1 ottobre). Uno degli obiettivi dell’Ebw (European Biotech Week) era proprio quello di avvicinare scienza e grande pubblico. E l’Assobiotec Media Award riconosce il merito proprio a quei giornalisti che hanno dato il loro contributo in questo senso, distinguendosi nella divulgazione delle biotecnologie, della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico.

Prima di Gramellini, l’Assobiotec Media Award era stato assegnato a Luca De Biase, caporedattore del Sole 24 Ore responsabile di Nova 24, l’inserto dedicato ai temi della ricerca e dell’innovazione. Nel 2015 aveva vinto Mario Calabresi, allora direttore della Stampa, a cui veniva riconosciuto il merito – durante la sua direzione – di aver dato ampio spazio ai temi scientifici sia sul quotidiano sia sull’inserto Tutto Scienze. Nella prima edizione dell’Assobiotec Media Award, nel 2014, il premio era andato invece a Riccardo Iacona, conduttore di Presa Diretta.