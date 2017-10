Un colonello dell’esercito, Salvatore Muratore, potrebbe esser condannato a dieci anni di carcere per violenze sessuali se fosse accolta la richiesta dell’accusa del pm Giorgia Righi per l’inchiesta partita dalla denuncia di due minorenni e della loro madre a Palermo.

IL COLONNELLO ESORCISTA CHE MOLESTAVA LE DONNE POSSEDUTE

Il militare si era finto un guaritore esorcista in un gruppo di preghiera, «Rinnovamento dello spirito santo», e aveva convinto le due giovani di esser possedute dal demonio. Salvatore Muratore aveva indotto questo pensiero nelle ragazze per praticare una preghiera di liberazione che consisteva in palpeggiamenti. Il militare, quando le vittime delle sue attenzioni morbose mostravano i loro dubbi, avrebbe anche detto loro che «era il diavolo che parlava e che lui invocava il demone della lussuria». Le molestie sessuali all’interno della comunità «Rinnovamento dello spirito santo» erano effettuate durante gli esorcismi anche da un frate capuccino, padre Salvatore Anello, anch’egli sottoposto a processo in un altro procedimento dopo esser stato arrestato. Salvatore Muratore ha chiesto il rito abbreviato, mentre nei confronti di padre Anello si sta svolgendo un processo con dibattimento.

Negli ultimi giorni le vittime delle violenze sessuali del religioso hanno testimoniato in aule su quanto subito. «Ero in uno stato emotivo di soggezione. Non ero lucida ed ero emotivamente dipendente dalla preghiera perché all’inizio mi faceva stare meglio. Mi rendevo conto che quello che faceva padre Anello non era giusto, ma non riuscivo a non andare agli appuntamenti». Queste le parole di una delle vittime di Salvatore Anello, frate ed esorcista arrestato per violenza sessuale, che ha raccontato le avances subite dal sacerdote a cui, in un periodo di fragilità emotiva, si era rivolta, riporta il quotidiano La Sicilia.

Foto copertina: Delmi Alvarez/ZUMAPRESS.com