Il vincitore del Nobel per la Pace 2017 sarà annunciato a Oslo venerdì 6 ottobre. A selezionarlo è il Comitato nominato dal Parlamento norvegese, da una rosa di centinaia di candidati segnalati entro febbraio scorso. I loro nomi – eccetto quello del vincitore ovviamente – vengono tenuti segreti per almeno 50 anni, ma è frequente che chi ne ha proposto la candidatura, faccia trapelare qualche indiscrezione.

PREMIO NOBEL PER LA PACE 2017, LA CANDIDATURE TRAPELATE

Tra i suggerimenti giunti al Comitato per il premio Nobel per la Pace 2017 sembra abbastanza certo – secondo il Guardian – che ci siano: l’associazione Lions Club International; il fondatore di WikiLeaks Julian Assange; l’attore Leonardo Di Caprio, in prima linea per la difesa dell’ambiente; la deputata laburista Jo Cox, uccisa a pochi giorni dal referendum sulla Brexit; la chiesa ortodossa bulgara e David Bowie, morto nel gennaio 2016. Si tratta solo di candidature che con molta probabilità sono tra le 318 (215 persone singole e 103 organizzazioni) arrivate al Comitato, ma nessuna sembra davvero quotata per la vittoria. Vero è che tra i nomi suggeriti pare ci siano anche quelli di Vladimir Putin e Donald Trump.

PREMIO NOBEL PER LA PACE 2017, I VINCITORI PIÙ PROBABILI

I papabili vincitori del Nobel per la Pace 2017 – almeno stando ai bookmakers – sono altri e tra loro ci sono due italiani: Federica Mogherini e Filippo Grandi, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Lady Pesc, nominata – pare – per il suo impegno nell’accordo sul nucleare iraniano (tra la rosa dei candidati più probabili compare anche il nome del ministro degli Esteri iraniano), potrebbe contendersi il titolo con Papa Francesco, anche lui tra i nomi più quotati, sebbene un pontefice non abbia mai ricevuto un Nobel per la Pace.