Andrea Damante e Alfonso Signorini hanno discusso durante una pausa pubblicitaria del Grande Fratello Vip 2. Il confronto è avvenuto dopo che il direttore di Chi si era scontrato in modo acceso con Giulia De Lellis in merito alle sue affermazioni su bicchiere e sigarette consumate da gay che la influencer rifiuta per evitare malattie. La discussione tra Damante e Alfonso Signorini è testimoniata da una fotografia condivisa su Instagram da Claudia Delbello, una ragazza che nel suo profilo pubblica costantemente foto e video della partecipazione di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2. L’immagine della discussione tra Damante e Signorini è stata condivisa con questa presentazione: «Sicuramente ha chiesto spiegazioni…. Non era per nulla felice….».

LA DISCUSSIONE AL GRANDE FRATELLO VIP TRA ANDREA DAMANTE E ALFONSO SIGNORINI

Claudia Delbello era in studio durante la registrazione della puntata serale del Grande Fratello Vip 2 e ha colto l’occasione per far una fotografia che svela un retroscena rispetto a uno degli episodi TV più discussi degli ultimi giorni. Alfonso Signorini aveva infatti preso di mira Giulia De Lellis in modo particolarmente duro, attaccando la sua ignoranza che la porta a definire i gay malati, e a sparare cazzate su un tema che non conosce. La concorrente del Grande Fratello Vip si era difesa rimarcando come le sue parole fossero state equivocate, negando di esser omofoba ed evidenziando come si era espressa male per spiegare la sua diffidenza verso tutti gli sconosciuti. Il fidanzato Andrea Damante ha difeso la fidanzata sui suoi profili social, spiegando come l’attacco di Signorini fosse infondato visto che Giulia De Lellis non aveva mai fatto le affermazioni riportate dal direttore di Chi. Probabilmente il fidanzato di Giulia De Lellis ha rivolto concetti simili durante la pausa pubblicitaria del Grande Fratello Vip 2, quando si è avvicinato a Signorini per parlargli dopo il duro attacco contro la sua compagna.