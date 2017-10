Nicola Morra vota con la maggioranza sul Def? Lui: «È una minchiata» | VIDEO

Aveva messo in allarme i giornalisti e i fedelissimi del Movimento 5 Stelle. Dai tabulati del voto al Senato era emerso, infatti, che Nicola Morra aveva votato la deliberazione finale sul documento di economia e finanza (Def) insieme alla maggioranza di governo. L’Ansa aveva riportato la notizia lasciando intendere che dietro a questa decisione potesse esserci una sorta di ripicca di un esponente dell’ala radicale del Movimento 5 Stelle (quella vicina a Roberto Fico) dopo la scelta di Luigi Di Maio come leader politico.

NICOLA MORRA, IL CHIARIMENTO

A chiarire tutto ci ha pensato immediatamente Nicola Morra, con una diretta dalla sua pagina Facebook e con vari tweet: «Abbiamo fatto incontri a valanga contro le fake news – ha detto il senatore M5S – e ancora non abbiamo imparato nulla: questa è una minchiata!». Morra ha spiegato che il voto a favore della deliberazione del governo è stato frutto di un errore materiale che, in ogni caso, è stato assolutamente ininfluente.

Solo un errore nella votazione. Nessun complotto. @Agenzia_Ansa https://t.co/2QEVR2OBsC — Nicola Morra (@NicolaMorra63) 4 ottobre 2017

Il mio voto è stato solo un ERRORE ininfluente, nessun complotto.

Per favore facciamolo girare. https://t.co/Xd6gXaGeP8 — Nicola Morra (@NicolaMorra63) 4 ottobre 2017

NICOLA MORRA: «NESSUNA MARCIA INDIETRO SUL DEF»

Morra ha criticato, quindi, il metodo di diffusione della notizia da parte dell’Ansa, accusata di aver scelto a corredo dell’articolo una fotografia in cui lui parlava con il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli e di aver dato enfasi al fatto che lo stesso Morra sia vicino «all’ala degli estremisti di Roberto Fico».

Il senatore del Movimento 5 Stelle ha poi sottolineato la sua netta divergenza con il governo non soltanto sulla deliberazione finale sul Def, ma anche sugli altri punti all’ordine del giorno e ha smentito qualsiasi divisione del partito in presunte correnti. Insomma, nessun complotto: Morra ha semplicemente sbagliato a premere il tasto per la votazione.

