Lino Banfi ha criticato il degrado di Roma nel suo colloquio con Giovanni Floris trasmesso a DiMartedì di martedì 3 ottobre. Durante l’intervista il comico ha rimarcato, in merito alla sollecitazione del conduttore se il degrado attuale fosse responsabilità dell’amministrazione di Virginia Raggi, come ogni sindaco dica che abbia trovato una situazione drammatica, addossando le colpe ai suoi predecessori.

IL VIDEO DI LINO BANFI SUI TOPI DI ROMA E VIRGINIA RAGGI

Come si sente nel video di DiMartedì, Lino Banfi poi chiude il suo ragionamento con una battuta che sintetizza il degrado, ovvero che i topi a Roma diventino sempre più grossi. Un motto di spirito che ha strappato risate e applausi tra gli spettatori in studio di DiMartedì e anche a casa, ma scatenato una rabbiosa reazione contro l’attore su Facebook. La pagina di Lino Banfi è infatti stata assaltata da numerosi sostenitori del M5S, che hanno criticato il comico in modo durissimo, attancandolo per i suoi commenti contro la Raggi e filo Berlusconi.