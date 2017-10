Milik, tanto sfortunato quanto generoso: 20mila euro per curare l’amico calciatore

Non bastano i suoi infortuni, ora Arek Milik – l’attaccante del Napoli – si preoccupa anche di quelli degli altri. La punta, che due settimane fa ha subito la lesione del legamento crociato ed è stato operato a Villa Stewart, ha messo sul piatto 20mila euro per aiutare un suo caro amico, il fantasista Konrad Nowark, che è stato colpito dal suo stesso infortunio.

MILIK CURA AMICO, IL CAMPIONE SFORTUNATO DONA 20MILA EURO

Un campione tanto sfortunato quanto generoso, insomma. Milik aveva iniziato la stagione 2017/2018 con molta fiducia, dopo che lo scorso anno era stato operato – sempre per una lesione del legamento crociato – al ginocchio sinistro. Tuttavia, nel match di Serie A contro la Spal, l’attaccante ha rivisto lo spettro di una lunga convalescenza: stavolta a fare crack è stato il ginocchio destro e l’infortunio ha comportato un’operazione chirurgica dalla quale si riprenderà in quattro/cinque mesi.

MILIK CURA AMICO, L’AMICIZIA CON NOWARK

Naturale che, dopo tutte queste vicissitudini, Milik sia particolarmente sensibile al tema. E non ci ha pensato su due volte quando gli è arrivata la notizia che Nowark, 23enne calciatore della squadra polacca Gornik Zabrze e suo grande amico, aveva subito il suo stesso infortunio. Giovane come lui, ma più sfortunato perché non ha a disposizione gli stessi mezzi per potersi curare in maniera efficace e riprendere l’attività agonistica in tempi relativamente brevi.

E allora Milik ha finanziato di tasca sua l’operazione presso il centro specializzato del dott. Pier Paolo Mariani, il massimo specialista per la cura degli sportivi. Il numero 99 del Napoli sta portando avanti la riabilitazione, il suo amico polacco potrà iniziarla tra qualche giorno. Amici da sempre, uniti anche nella sfortuna. Milik avrà anche le ginocchia deboli, ma il suo cuore è fortissimo.